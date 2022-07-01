На Миколаївщині ЗСУ збили російський БПЛА “Форпост”

Збройні сили України вранці 1 липня знищили російський безпілотний літальний апарат “Форпост”.
Про це у п’ятницю, 1 липня, інформує пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Зенітним ракетним підрозділом повітряного командування “Південь” знищено російський безпілотний літальний апарат “Форпост”, який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині”, – йдеться в повідомленні.
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