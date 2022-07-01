128-й день війни: 128-ма бригада показала у мотиваційному відео, як б’ється за Україну

Фото: 128 огшбр

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада показала у мотиваційному відео, як уже 128 днів тримає оборону України під час повномасштабного вторгнення РФ. Матеріал поширила пресслужба військової частини у п’ятницю, 1 липня. “128 днів війни – 128 днів боронить Україну від ворога 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада”, – йдеться в описі до матеріалу. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук