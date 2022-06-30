Влада планує реформу уряду. З ліквідацією Міністерства ветеранів

Офіс президента України. Фото: Новинарня

Восени у відставку може піти весь Кабінет Міністрів або кілька міністрів, при цьому влада розглядає план нового масштабного переформатування міністерств та їх об’єднання. У запропонованій схемі немає Міністерства у справах ветеранів.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в резонансній статті сайту “Українська правда”, що посилається на джерела в офісі президента.

Ідея така, що до певного часу уряд Шмигаля влаштовував Зеленського до війни як добрий виконавець, який координував свої дії з ОП, але з 24 лютого виникла потреба в більшій ініціативності та креативності членів Кабміну, – а її немає, які і результатів роботи. Крім того, владна команда очікує негативних настроїв суспільства восени і може звільнити Кабмін або його частину, щоб зняти напругу.

При цьому уряд і прем’єр Шмигаль отримали від президента Зеленського “задачу написати реалістичний комплексний план перезапуску держави“. Цей план напрацьовується у створеній у квітні Нацраді відновлення, якою спільно керують Денис Шмигаль і керівник ОП Андрій Єрмак. Перша публічна презентація цього “українського “плану Маршалла”, включно з реформуванням уряду, планується на інвестконференції у швейцарському Лугано 4 липня.

“Загалом там має бути представлено кілька речей. Перша – проєкт переформатування уряду, яким займається міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ця реформа передбачає галузеве об’єднання міністерств і відчутне скорочення чиновницького складу в об’єднаних органах. Наприклад, пропонується скоротити кількість міністерств із нинішніх 20 до 12, об’єднавши, наприклад, Мінрегіон з МінТОТ і Мінінфраструктури, а Мінмолодьспорту – з Мінкультом та Міносвіти тощо”, – пише “УП”.

Видання подає попередній проєкт об’єднання міністерств.

На схемі можна побачити, що в майбутньому складі уряду немає Міністерства у справах ветеранів. Воно також не включається до складу жодного з великих міністерств (при тому що число ветеранів та учасників бойових дій в Україні на тлі війни з РФ має різко зрости, як і потреба їхнього соціального захисту).

ОП/КМ планують такі великі напрямки, як Міністерство розвитку громад, інфраструктури, територій та реінтеграції (що включатиме Мінрозгром і Мінреінтеграції), Міністерство інновацій та економічного розвитку (Мінекономіки + МінАПК), Міністерство енергетики, сталого розвитку та природних ресурсів (Міненерго + Мінеко), Міністерство розвитку людського капіталу (Міносвіти + Мінмолодьспорт + МКІП), Міністерство добробуту та розвитку продуктивних сил (на основі Мінсоцполітики), Міністерство громадської безпеки (на основі МВС тощо).

“Крім того, у Лугано повезуть перелік інвестиційних проєктів України, за які відповідає глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков. Цю частину в команді Зеленського жартома називають “Дуже великим будівництвом”, – ідеться в статті.

Варто нагадати

Президент Володимир Зеленський свою каденцію у 2019 році починав з об’єднання багатьох міністерств, тоді новий уряд отримав 15 міністерств замість 19. Однак 4 березня 2020 року уряд на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком був відправлений у відставку, і надалі число міністерств зросло до 20.

При цьому процеси укрупнення/розукрупнення міністерств супроводжувалося паузами в роботі, що пов’язано з бюрократією перехідних періодів.

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