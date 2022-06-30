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Вчасно і влучно: ССО показали реальну роботу свого снайпера. ВІДЕО

30/06/2022 11:40

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали реальну бойову роботу свого снайпера з ліквідації росіян.

Відео поширила пресслужба Командування ССО ЗСУ надвечір у середу, 29 червня.

“Демонструємо вам відео реальної роботи снайпера ССО України. Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному із напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій. На відео видно, що російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості.  Росіяни самі вийшли на зустріч кулям, вчасно і влучно випущеним по ним снайпером ССО України”, – йдеться в описі до відео. 

Відео з цензурою:

Відео без цензури:

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