У “Повернись живим” підбили підсумки візиту до Вашингтона

Фото з ФБ-сторінки Повернись живим

Завершився візит частини команди міжнародного благодійного фонду “Повернись живим” у Сполучені Штати Америки.

Про це у четвер, 30 червня, повідомили в “ПЖ”.

“Аналітик Марія Кучеренко, керівник напрямку по роботі з партнерами Олег Карпенко, операційний менеджер Максим Зінчук і директор Фонду Тарас Чмут відвідали Вашингтон, щоб розповісти про російсько-українську війну та про потреби нашого війська в озброєнні і технологіях, щоб заручитися підтримкою партнерів й розширити роботу “Повернись живим” у напрямку відкриття американського представництва Фонду”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що частина команди провела зустрічі, зокрема, з:

членами Конгресу США;

послом України у США Оксаною Маркаровою та командою посольства;

представниками українського бізнесу в США;

журналістами;

Асоціацією американського бізнесу.

Фонд також провів спільний фандрейзинговий захід із партнерами Ripley’s Heroes.

“Нашими ключовими питаннями до обговорення під час зустрічей були, зокрема, підтримка США України, санкції проти РФ, злочини рашистів в Україні та визнання росії державою-спонсором тероризму, розгортання програм підтримки наших ветеранів і взаємодія США з аналітичним відділом Фонду”, – каже Олег Карпенко.

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