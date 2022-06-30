У “Повернись живим” підбили підсумки візиту до Вашингтона

Завершився візит частини команди міжнародного благодійного фонду “Повернись живим” у Сполучені Штати Америки.
Про це у четвер, 30 червня, повідомили в “ПЖ”.
“Аналітик Марія Кучеренко, керівник напрямку по роботі з партнерами Олег Карпенко, операційний менеджер Максим Зінчук і директор Фонду Тарас Чмут відвідали Вашингтон, щоб розповісти про російсько-українську війну та про потреби нашого війська в озброєнні і технологіях, щоб заручитися підтримкою партнерів й розширити роботу “Повернись живим” у напрямку відкриття американського представництва Фонду”, – йдеться в повідомленні.
Відомо, що частина команди провела зустрічі, зокрема, з:
Фонд також провів спільний фандрейзинговий захід із партнерами Ripley’s Heroes.
“Нашими ключовими питаннями до обговорення під час зустрічей були, зокрема, підтримка США України, санкції проти РФ, злочини рашистів в Україні та визнання росії державою-спонсором тероризму, розгортання програм підтримки наших ветеранів і взаємодія США з аналітичним відділом Фонду”, – каже Олег Карпенко.
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