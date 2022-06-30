При виході з Сєвєродонецька не загинув жоден український військовий, – Гайдай

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про те, що українська армія не втратила жодного бійця при відході із Сєвородонецька.

Про це повідомляє у Facebook Луганська обласна державна адміністрація у четвер, 30 червня.

“Українські військові виконали завдання в Сєвєродонецьку на 200%, завдали росіянам значних втрат в особовому складі та техніці. При цьому під час відходу з міста не було втрачено жодного бійця, настільки все було грамотно організовано”, – зазначив Гайдай.

Щодо нинішньої ситуації в Луганській області він повідомив, що Лисичанськ росіяни обстрілюють хаотично. У місто важко дістатися та виїхати звідти.

“Дороги після обстрілів засипані осколками, на яких автомобілі ріжуть колеса. Траплялось так, що керівник міської військової адміністрації, діставшись безперешкодно до якогось об’єкта, повертаючись тією ж вулицею, змушений був міняти гуму, бо вулиця була вже засипана уламками мін”, – сказав голова ОВА.

Однак, за його словами, попри небезпеку, в місто намагаються завозити продукти. Воду населенню підвозять лише працівники ДСНС.

У лікарнях Лисичанська вдалося забезпечити достатні запаси ліків та медикаментів.

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