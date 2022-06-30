Під Маріуполем підірвався російський десантний катер, – соцмережі

Влада планує реформу уряду. З ліквідацією Міністерства ветеранів

Восени у відставку може піти весь Кабінет Міністрів або кілька міністрів, при цьому влада розглядає план нового масштабного переформатування міністерств та їх об’єднання. У запропонованій схемі немає Міністерства у...