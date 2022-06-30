Під Маріуполем підірвався російський десантний катер, – соцмережі

Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер Чорноморського флоту.
Про це у четвер, 30 червня, повідомив речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук на своєму телеграм-каналі.
Він посилається на інформацію з інших телеграм-каналів.
“Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проєкту 1176 “Акула” Чорноморського флоту ВД-106″, – написав він.
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, але вона активно поширюється нішевими телеграм-каналами та соцмережами.
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