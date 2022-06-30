Коли в Херсоні буде референдум? І чи буде взагалі?

Днями так званий заступник голови окупаційної обласної Херсонської адміністрації, колаборант Кирило Стремоусов повідомив, що Херсонщина розпочала підготовку до референдуму про приєднання до Росії. Запроданці сподіваються, що восени регіон стане повноцінним суб’єктом РФ.

Натомість захисники міста, які з першого дня окупації ведуть партизанську війну з терористами, пригрозили російським окупантам та колаборантам “бандерівським смузі”, зливши місця проживання генерала армії РФ Віктора Зотова та “гауляйтера” області Володимира Сальдо.

У відео зверненні, на якому партизан демонструє пляшки з запальною сумішшю з підписами “За Бучу!”, “За Кременчук!”, “За Гостомель!”, “За Донбас!”, “За Маріуполь!”, “За Херсон!”, ідеться про наступне:

“Всім привіт із херсонського підпілля. Ми знаємо, що орки люблять міцні алкогольні напої, спеціально для них ми підготували ось такі “бандерівські смузі”…

Нагадуємо про місця скупчення орків у місті Херсон. Вулиця Текстильна, 1а — саме там мешкають військові РФ. Вулиця Гоголя, 13 – тут живе генерал свинячих військ РФ Зотов. Готельний комплекс “Панорама” — щовечора о 20:00 сюди приїжджає зрадник України, так званий голова Херсонської ВЦА Володимир Сальдо. Вова, ми стежимо за тобою, за кожним кроком. А також за твоїм дружком-сироїдом, Кирюшею Стремоусовим”.

Погрози є цілком реальними, якщо врахувати, що вже було підірване авто та внаслідок цього підриву загинув прибічник “русского мира” в Херсоні, колаборант Дмитро Савлученко, підтверджено замах на нардепа-перебіжчика Олексія Ковальова (він перебуває в лікарні), повідомляли про перший замах на Володимира Сальдо.

З урахуванням таких тенденцій намагання російських “гауляйтерів” продемонструвати якесь майбутнє на тимчасово окупованих територіях виглядає просто абсурдно.

Та й відомо, що, не зважаючи на залякування, цілі підрозділи учасників “спецоперації” із числа ЗС РФ відмовляються від участі у бойових діях на території України, а в тилу масово пишуть рапорти про звільнення співробітники Росгвардії, СОБР та ОМОНу.

Таким чином, ситуація навколо підготовки референдуму на тимчасово окупованих територіях, результати якого ніколи б не були визнані легітимними, більше виглядає як передсмертна агонія тих, хто одержав великі гроші та має встигнути їх хоч якось “відпрацювати”. Але розуміє, що часу майже немає.

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