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Експорт електроенергії може приносити Україні понад ₴70 млрд на рік, – Шмигаль

30/06/2022 15:27

У разі збільшення пропускної здатності на експорт електроенергії до 2,5 ГВт Україна зможе отримувати понад 70 мільярдів гривень на рік від її продажу.

Як передає “Новинарня” в четвер, 30 червня, про це заявив прем’єр Денис Шмигаль.

“Усього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європу! Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт”, – написав прем’єр.

“Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство “Укренерго” заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину”, – додав Шмигаль.

За його словами, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.

“Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів.

Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС”, – резюмував очільник уряду.

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Україна

Експорт електроенергії може приносити Україні понад ₴70 млрд на рік, – Шмигаль

У разі збільшення пропускної здатності на експорт електроенергії до 2,5 ГВт Україна зможе отримувати понад 70 мільярдів гривень на рік від її продажу. Як передає “Новинарня” в четвер, 30...

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