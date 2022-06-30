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Армія РФ вивела з Севастополя в Чорне море п’ять підводних човнів, – ЗМІ

30/06/2022 13:11

Із тимчасово окупованого Севастополя в море вивели п’ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту Росії.

По це увечері в середу, 24 червня, пише видання “Крим.Реалії”.

За даними кореспондента видання, у Південній бухті Севастополя стоять дві субмарини проєкту 636.3 “Варшав’янка” зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. Підводні човни пришвартовані до причалів на східному березі бухти.

Повідомляється, що у складі ЧФ Росії є 6 підводних човнів проєкту “Варшав’янка”: Б-261 “Новоросійськ”, Б-237 “Ростов-на-Дону”, Б-262 “Старий Оскол”, Б-265 “Краснодар”, Б-268 “Великий Новгород” і Б-271 “Колпіно”. А також субмарина “Алроса” проєкту 877В “Палтус”.

За даними Крим.Реалії, 28 червня “Алроса” вийшов на ходові випробування після 8-річного ремонту в 13-му судноремонтному заводі ЧФ РФ. Субмарина відійшла від заводського причалу в Кілен-бухті і, пройшовши бонову браму, вийшла на зовнішній рейд Севастополя.

Нині у Чорному морі перебувають 5 із 7 підводних човнів Чорноморського флоту РФ, з них 4 – в стані готовності до ведення бойових дій і 1 – на ходових випробуваннях.

Як відомо, субмарини проєкту “Варшав’янка” є носіями крилатих ракет типу “Калібр”. Також після проведеної модернізації цей вид ракет може нести “Алроса”.

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