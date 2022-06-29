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Україна підписала “транспортний безвіз” із Євросоюзом

29/06/2022 18:25

Україна підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Європейським Союзом.

Про це в середу, 29 червня, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом між Україною та ЄС скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Документ передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів.

Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди складає один рік із можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже сьогодні.

На постійній основі Угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

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Україна

Україна підписала “транспортний безвіз” із Євросоюзом

Україна підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Європейським Союзом. Про це в середу, 29 червня, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури. Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом між Україною та ЄС...

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