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У Росії розбився Мі-8, що гасив лісові пожежі: є поранені

29/06/2022 18:04

У Республіці Саха (Російська Федерація) під час рейсу з гасіння пожеж розбився гелікоптер Мі-8 .

Про це в середу, 29 червня, інформує “Интерфакс”.

“Вертоліт Мі-8 здійснював політ із Усть-Майського улуса, проте до місця призначення не долетів, і з технічної причини спробував здійснити аварійну посадку, але зазнав катастрофи при зіткненні із землею”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблих немає, але є поранені. На борту вертольота перебували три члени екіпажу і пасажири.

Російський СК порушив кримінальну справу за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки та експлуатації повітряного транспорту).

Нагадаємо, це вже третій літак, який зазнав катастрофи в Якутії за останній тиждень.

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