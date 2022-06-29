У Росії розбився Мі-8, що гасив лісові пожежі: є поранені

У Республіці Саха (Російська Федерація) під час рейсу з гасіння пожеж розбився гелікоптер Мі-8 .
Про це в середу, 29 червня, інформує “Интерфакс”.
“Вертоліт Мі-8 здійснював політ із Усть-Майського улуса, проте до місця призначення не долетів, і з технічної причини спробував здійснити аварійну посадку, але зазнав катастрофи при зіткненні із землею”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загиблих немає, але є поранені. На борту вертольота перебували три члени екіпажу і пасажири.
Російський СК порушив кримінальну справу за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки та експлуатації повітряного транспорту).
Нагадаємо, це вже третій літак, який зазнав катастрофи в Якутії за останній тиждень.
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