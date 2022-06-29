У Києві викрили шахраїв, які привласнили 100 млн грн коштів громадян під видом оформлення соцвиплат з ЄС

Фото пресслужби ОГП

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка прикласнила 100 млн грн коштів громадян під видом оформлення соцвиплат з ЄС.

Про це у середу, 29 червня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора.

“У період дії воєнного стану вони створили ряд фейкових (фішингових) веб-ресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Через такі інтернет-сайти громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих грошові кошти, які розподіляли між собою.

“У ході розслідування злочину правоохоронці встановили близько 5 тисяч потерпілих громадян України, яким завдано збитки на загальну суму понад 100 млн грн”, – наголошують в ОГП.

За місцями проживання дев’ятьох осіб, причетних до шахрайської схеми, проведено обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Вживаються заходи щодо арешту коштів на їх банківських рахунках

Наразі тривають слідчі дії. Роботу фішингових веб-ресурсів заблоковано, продовжується встановлення всіх учасників злочинної схеми.

Слідство триває за фактами шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем (ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

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