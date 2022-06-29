У Дніпрі дерусифікували ще 21 назву вулиць і провулків

У Дніпрі дерусифікували ще 21 вулицю й провулок.
Рішення про перейменування ухвалили на сесії міської ради, передає “Радіо Свобода” в середу, 29 червня.
Вулиці й провулки, назви яких були пов’язані з Росією, тепер матимуть назви на честь українських достойників та місцевих діячів.
Так у місті з’явилися вулиці Азовсталі, Морської піхоти, Героїв Рятувальників, вулиця й провулок Волновахи, вулиця Віктора Троценка – українського архітектора, за проєктами якого будували в Дніпрі, Володимира Пилишенка – професора з діаспори, який пожертвував Дніпру свою унікальну колекцію книг.
З’явилися і назви, пов’язані з місцевою топонімікою – вулиці Татарів Яр, Кринична Балка тощо.
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