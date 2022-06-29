Туреччина вимагає від Швеції і Фінляндії екстрадиції 33 “терористів”

Міністерство юстиції Туреччини надіслав Швеції та Фінляндії запит про екстрадицію 33 людей, яких Анкара вважає “терористами”.

Про це в середу, 29 червня, інформує “Європейська правда” з посиланням на турецькі ЗМІ.

“Ми просимо про екстрадицію терористів із цих країн згідно з рамкою нашої угоди”, – заявив міністр юстиції Бекір Боздаг.

Поки невідомо, хто саме у списку і чи змінився він порівняно зі тими, які Туреччина надавала раніше.

Йдеться про 12 осіб, які перебувають у Фінляндії, та 21 – у Швеції. Туреччина вважає їх пов’язаними з Робітничою партією Курдистану або рухом політичного противника Ердогана Фетхуллаха Ґюлена, на якого він покладає відповідальність за спробу держперевороту у 2016 році.

Прем’єрка Магдалена Андерссон у коментарі ЗМІ щодо цих вимог заявила, що результати запитів будуть залежати від того, яку інформацію Швеція отримає від Туреччини.

“Ми будемо керуватися шведським та міжнародним законодавством”, – додала вона.

Нагадаємо, 28 червня Туреччина погодилася зняти своє вето на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО, про що підписали відповідний меморандум із взаємними обіцянками.

Серед іншого, йдеться про згоду розглянути заявки Туреччини про депортацію чи екстрадицію, беручи до уваги розвідувальні дані, надані Туреччиною, але без критеріїв виконання.

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