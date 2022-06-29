Home / Світ / Туреччина вимагає від Швеції і Фінляндії екстрадиції 33 “терористів”

Туреччина вимагає від Швеції і Фінляндії екстрадиції 33 “терористів”

29/06/2022 14:51

Міністерство юстиції Туреччини надіслав Швеції та Фінляндії запит про екстрадицію 33 людей, яких Анкара вважає “терористами”.

Про це в середу, 29 червня, інформує “Європейська правда” з посиланням на турецькі ЗМІ.

“Ми просимо про екстрадицію терористів із цих країн згідно з рамкою нашої угоди”, – заявив міністр юстиції Бекір Боздаг.

Поки невідомо, хто саме у списку і чи змінився він порівняно зі тими, які Туреччина надавала раніше.

Йдеться про 12 осіб, які перебувають у Фінляндії, та 21 – у Швеції. Туреччина вважає їх пов’язаними з Робітничою партією Курдистану або рухом політичного противника Ердогана Фетхуллаха Ґюлена, на якого він покладає відповідальність за спробу держперевороту у 2016 році.

Прем’єрка Магдалена Андерссон у коментарі ЗМІ щодо цих вимог заявила, що результати запитів будуть залежати від того, яку інформацію Швеція отримає від Туреччини.

“Ми будемо керуватися шведським та міжнародним законодавством”, – додала вона.

Нагадаємо, 28 червня Туреччина погодилася зняти своє вето на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО, про що підписали відповідний меморандум із взаємними обіцянками.

Серед іншого, йдеться про згоду розглянути заявки Туреччини про депортацію чи екстрадицію, беручи до уваги розвідувальні дані, надані Туреччиною, але без критеріїв виконання.

Читайте також:
У Мадриді стартує історичний саміт НАТО

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Росію потрібно ізолювати”: Зеленський звернувся до саміту НАТО в Мадриді

Президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту НАТО, який триває в Мадриді у середу, 29 червня. “Новинарня” публікує текст промови глави держави. *** Шановний пане Генеральний секретар! Шановні пані...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse