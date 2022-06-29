Росіяни завдали авіаудару по Лисичанському НПЗ, – Генштаб

У Луганській області російські окупанти вдарили з авіації по Лисичанському нафтопереробному заводу.

Про це ввечері в середу, 29 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лисичанська, Верхньокам’янки, Сіверська та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.

Для підтримки наступальних дій в районі Верхньокам’янки росіяни задіяли диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні, 27 червня, у Генштабі інформували, що ворог має частковий успіх і закріплюється в районі на південь від Лисичанського нафтопереробного заводу.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 126 – 29.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ