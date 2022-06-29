Росіяни завдали авіаудару по Лисичанському НПЗ, – Генштаб

У Луганській області російські окупанти вдарили з авіації по Лисичанському нафтопереробному заводу.
Про це ввечері в середу, 29 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.
Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лисичанська, Верхньокам’янки, Сіверська та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.
Для підтримки наступальних дій в районі Верхньокам’янки росіяни задіяли диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли”, – йдеться в повідомленні.
Напередодні, 27 червня, у Генштабі інформували, що ворог має частковий успіх і закріплюється в районі на південь від Лисичанського нафтопереробного заводу.
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