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Росіяни почали збирати особисті дані жителів Маріуполя, – ГУР

29/06/2022 11:36

Окупаційна адміністрація Маріуполя застосовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті. З цією метою організовано приймання заявок про пошкоджене чи зруйноване в ході бойових дій майно.

Про це повідомляє в середу, 29 червня, пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Громадянам необхідно подати заявку на відбудову житлових помешкань або відшкодування, у разі коли відбудувати неможливо. В заяві в обов’язковому порядку вказується, що майно, начебто, було пошкоджене в результаті обстрілів ЗСУ. Також, необхідно перерахувати всіх власників житлового помешкання, а також зареєстрованих там громадян і надати інформацію щодо місця їхнього перебування.

“Якщо зареєстровані в помешканні громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію, або закордон (окрім РФ та РБ), осіб, які подали заявки, викликають на допит. Надалі вимагають встановити зв’язок з особами, що виїхали та спробувати примусити їх до співпраці з окупантами”, – інформує розвідка.

Також повідомляється, що процес відбудови житлових помешкань досі не розпочався. Випадків грошових компенсацій за зруйноване житло, яке не підлягає відновленню, не зафіксовано.

Окупанти зносять зруйновані будівлі, проте постраждалим мешканцям варіанти для переселення до іншого житла не надаються. Водночас особам, які втратили житло пропонують переселитися у помешкання місцевих мешканців, які вимушені були виїхати через бойові дії.

Ситуація з постачанням води та газу в місті залишається стабільно важкою.

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