Резніков розповів, скільки “байрактарів” утримують ЗСУ. І приписав порошенківські “пташки” Зеленському

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до Збройних сил України надійшло близько 50 розвідувально-ударних безпілотників турецького виробництва Bayraktar TB2, і невдовзі буде замовлено ще десятки таких БПЛА.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у вівторок, 28 червня.

“Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні «літачків». Ще кілька вже законтрактовані та оплачені МОУ, і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України, і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків безпілотників”, – написав глава МОУ в фейсбуці.

Він нагадав, що компанія Baykar Makin, виробник “байрактарів”, передає вже вдруге безпілотники для ЗСУ абсолютно безкоштовно: спершу після того, як кошти на один БПЛА зібрали литовці, а потім – кошти на три БПЛА зібрали українські волонтери.

Також Резніков зазначив, що торік досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва “байрактарів” в Україні.

“Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини, і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані”, – заявив глава МОУ, подякувавши за підтримку міністру оборони Туреччини генералу Хулусі Акару.

При цьому Олексій Резніков вдався до маніпуляції, зазначивши, що “завдяки потужній співпраці президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана наші військові отримали перші байрактари на полі бою ще у 2021 року. Вони дуже успішно показали себе в битві”.

Це фінальна редакція допису МОУ, тоді як у першій було написано: “…наша армія отримала перші байрактари ще у липні 2021 року. Вони дуже успішно показали себе в бою”.

Насправді домовленість про перші “байрактари” для Повітряних сил ЗСУ була укладена з турками 2018 року президентом Петром Порошенком, і законтрактовані вони були в січні 2019-го, ще при Порошенкові. Через пів року, при Зеленському, прийшла друга партія “байрактарів” – для ВМСУ.

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