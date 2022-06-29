Засідання Радбезу ООН: Зеленський закликав виключити Росію і притягнути її до відповідальності як державу-терориста

Виступ Володимира Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН, 29 червня 2022 року. Скріншот з відео

Шість країн Ради Безпеки ООН та Україна після засідання Радбезу оприлюднили спільну заяву, в якій рішуче засуджують ракетні удари Росії по українських містах, у тому числі торговельному центру в Кременчуці, та висловлюють повну підтримку українському народу.

Текст документа оприлюднило пізно ввечері у вівторок, 28 червня, Постійне представництво США при ООН, повідомляє “Укрінформ“.

“Ми, члени Ради Безпеки, а саме Франція, Ірландія, Норвегія, Сполучене Королівство [Великої Британії та Північної Ірландії], Сполучені Штати Америки та [головуюча] Албанія, до яких приєдналася Україна, підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – наголошується у спільній заяві.

Держави-підписанти рішуче засудили активізацію російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, в період 25-27 червня 2022 року.

“Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема удару по переповненому торговельному центру в Кременчуці Полтавської області України. Ця атака була кричущим нападом на цивільну інфраструктуру й цивільне населення”, – наголосили держави-члени Радбезу ООН.

Вони назвали це порушенням Міжнародного гуманітарного права та закликали до виконання Женевської конвенції 1949 року.

“Ми вимагаємо негайного припинення воєнних дій Російської Федерації проти України, усіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України“, – наголошується в заяві.

На терміновому засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбулося 28 червня у Нью-Йорку за пунктом порядку денного “Підтримка миру й безпеки України” під головуванням Албанії, виступив онлайн президент України Володимир Зеленський.

Він закликав Організацію Об’єднаних Націй ухвалити визначення держави-терориста, визнати обстріли Кременчука Росією терористичним актом, покарати державу-агресора та виключити її з Генеральної Асамблеї ООН.

“На жаль, на сьогодні ООН не має погодженого всіма державами – членами ООН юридичного визначення поняття “держава-терорист”. Але ця війна, яку Росія веде проти України, демонструє не лише зміст цього поняття, а й нагальну необхідність закріпити його саме юридично – на рівні Організації Об’єднаних Націй – і карати будь-яку державу-терориста”, – наголосив Зеленський.

Він нагадав про останні обстріли Росією української території – зокрема ракетні удари по Києву, Харкову, Очакову, Дніпру і Слов’янську та знищення ТРЦ в Кременчуці, назвав поіменно багатьох убитих під час цих атак, зокрема – дітей.

“Я пропоную, щоб було зроблено заяву і було ухвалене рішення, що це – терористичний акт, щоб можна було провести незалежно розслідувати всю необхідну інформацію й перевірити, чи справді це була атака з території Росії”, – зазначив Зеленський.

“Якби у будь-якій частині світу будь-яка організація так само, як Росія вбиває українців, вбивала б будь-яких мирних людей, то це точно було б визнано тероризмом. Така організація стала б ворогом для всього людства. А отже, те, що карається на рівні конкретних злочинців і злочинних організацій, не має залишатися безкарним і на рівні держави, яка стала терористичною. Щоденні терористичні акти. Без вихідних. Щоденно вони працюють терористами”, – підкреслив президент.

Він нагадав Статут ООН, у якому чітко зазначено, що “член Організації, який систематично порушує принципи, встановлені в цьому Статуті, може бути виключений з Організації Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки”.

“Хоча Росія порушує фундаментальні принципи ООН та міжнародного правопорядку, вона досі не притягнута до відповідальності саме на глобальному рівні. Вона досі залишається в структурах ООН і навіть користується привілеями крісла, яке займає, – крісла постійного члена Ради Безпеки ООН, яке Росія займає лише через недалекоглядність політиків часів завершення “холодної війни”, – зауважив Зеленський.

“Росія не має права брати участі в обговореннях і голосуваннях щодо війни проти України, яка є неспровокованою та просто колонізаторською з боку Росії. Я закликаю вас позбавити делегацію держави-терориста повноважень у Генеральній Асамблеї ООН, і це можливо. Це необхідно. Це справедливо! Це чесно! Росія не має права залишатись у Радбезі. І цей шлях не занадто тернистий, як декому може здаватися, якщо виявити послідовність і належну політичну волю. Це єдиний логічний шлях, щоб Статут ООН працював і його поважали всі члени Організації”, – підкреслив президент України.

Насамкінець він наголосив на необхідності створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Читайте також:

Зеленський закликав сенаторів США визнати Росію спонсором тероризму

Відновлення діалогу Заходу з РФ можливе тільки після демілітаризації держави-терориста, – Резніков