Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра, виникла пожежа

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Окупанти били по околиці міста. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.
Про це ввечері в середу, 29 червня, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Сьогодні по Дніпру знову було завдано ракетного удару – окупанти били по околиці міста. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили пожежу, яка виникла внаслідок прильоту ворожої ракети”, – йдеться у повідомленні.
У Криворізькому районі Дніпропетровщини російські окупаційні війська обстріляли прикордонні території Апостолівської, Зеленодольської та Широківської громад. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.
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