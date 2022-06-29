Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра, виникла пожежа

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Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Окупанти били по околиці міста. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.

Про це ввечері в середу, 29 червня, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Сьогодні по Дніпру знову було завдано ракетного удару – окупанти били по околиці міста. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили пожежу, яка виникла внаслідок прильоту ворожої ракети”, – йдеться у повідомленні.

У Криворізькому районі Дніпропетровщини російські окупаційні війська обстріляли прикордонні території Апостолівської, Зеленодольської та Широківської громад. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

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