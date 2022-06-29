На Донеччині українські військові ліквідували ворожу ДРГ, – Генштаб

Збройні сили України ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу в районі Берестового на Донеччині.
Про це ввечері в середу, 29 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.
Завдав авіаудару неподалік села Відродження.
Росіяни наступальними діями намагалися покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мали, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 126 – 29.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!