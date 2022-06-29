На Донеччині українські військові ліквідували ворожу ДРГ, – Генштаб

Збройні сили України ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу в районі Берестового на Донеччині. Про це ввечері в середу, 29 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ. “На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Росіяни наступальними діями намагалися покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мали, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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