“Могили, які рятують життя”: поради солдата-атлета Мініна тим, хто вперше заїжджає на східний фронт

Денис Мінін

активіст воркаут-руху, атлет, доброволець, військовослужбовець ЗСУ

До уваги всіх, хто вперше заїжджає на східний фронт (FB)

1) У противника значна перевага в артилерії та в небі.

2) Там (з боку ворога) вже не тупі строковики, а реально навчені вбивці, котрі знають свою справу.

3) Наші позиції і пересування здають місцеві, а корегують вогонь дрони.

4) Військова техніка – ціль №1.

Рекомендації:

Рийте глибоко і ні в якому разі широко.

До речі, мало хто це робить, але це вже рятувало не один раз: рийте додаткову “ложбинку” збоку, по низу окопу. Коли арта пристрілюється, зрозумієте для чого.

Рийте в місцях із додатковим захистом (дерево) чи перешкодами для арти противника (пагорб, залізнична колія).

Рийте декілька бойових позицій, з’єднайте їх окопом (якщо дадуть можливість).

Не скупчуйтесь в одному укритті, максимум 2-3 людини.

Для відпочинку та укриття рийте “могилу”. Так, “могилу” на одного зі сходинками (одну на двох – один на посту, другий там).

Точка евакуації максимально скрита, проробіть стежку і ямку для надання допомоги.

Там працює медик, а вас там і близько не повинно бути.

Не звозьте багато ні б/к, ні забезпечення, воно вас видає. Прибирайте сміття, навіть закопуйте бички.

До речі: кидайте палити та пиячити на війні! Вже доведено практикою, що більший відсоток “200-х” чи “300-х” саме таких. Не буду зараз пояснювати, як це відбувається (тут можна вже цілу дисертацію писати).

Приготуйте прохідний джип, зніміть все, все світло з нього. Водію – нічник. І нехай сидить десь за 5 км від вас. Це врятує більшість “300-х”!

Ретельно маскуйте автівки. І не просто маскуйте, а рийте для них заглиблення, як і для танків, БТРів! Чому більшість це ігнорять?! Дичина якась коїться, бо броню маскують, а до автівок якась зневага, тому і втрати пікапів неймовірні. Волонтери не встигають їх завозити.

Забезпечення і б/к довозиться, коли їдуть за “300-ми”, або за потреби. Резерв на два дні роті завжди біля джипа.

БМП, БТР також десь у тилу, обов’язково скриті й закопані. Виїжджають виключно в бій, а не возять людей!

КрАЗи, МАЗи і КамАЗи можете самі розстріляти, буде менше жертв. А краще віддати артилеристам.

Зв’язок, закритий шифрований зв’язок – і взаємодія з танками й артилеристами. Піхота виявляє, розвідка дронами корегує, арта працює. Артилеристи також люди і ціль №1. Вони не будуть постійно чергувати, і в них також ліміт б/к.

Не тримайте на позиціях піхоти ПТРК і ПЗРК. Виставте їх збоку, позаду, але не на позиції. Вас просто зрівняють з землею, якщо вони хоч раз спрацюють.

Найважливіше! Час для переміщення особового складу і забезпечення – сутінки. Ранок і вечір. Безпечні години зрозумієте самі. І також на джипах з мотором не більше 2,5 л (тиша вирішує).

Книжка книжкою, а війна диктує свої правила. Пристосовуйся до реалій.

На цій війні найкраще – це швидкість і мобільність. Я сподіваюся, вже всі зрозуміли, що саме зараз, поки ви не на нулі, треба завжди тренуватись фізично?! Це риторичне питання, і коли доведеться дуже швидко бігти, стрибати, перескакувати, залазити – ви згадаєте мене. Тренуйтесь не тільки військовій справі.

І пам’ятайте, вони не знають кількості осіб, поки ви їм не викриєте себе.

А до того часу знищите купу орків, котрі будуть вас прощупувати.

Краще стріляти, вже коли побачите противника, а не почуєте його кулі. Так вони перевіряють ваші нерви.

А коли підійдуть – намагайтеся знищити всіх, щоб не змогли відкорегувати арту. Бо всліпу арта у них крива і хіба щось шальне залетить.

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