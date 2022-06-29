ФРН та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних гаубиць PzH 2000

Німеччина cпільно з Нідерландами може додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць PzH 2000.

Про це заявили міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонгрен на полях саміту НАТО в Мадриді 28 червня, передає Der Spiegel.

“Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000”, – заявила Ламбрехт. Стільки ж можуть надати й Нідерланди.

За словами німецької міністерки, Україна звернулася до Німеччини та Нідерландів з проханням про додаткові поставки.

Нагадаємо, 6 травня у міноборони ФРН підтвердили поставку семи гаубиць Panzerhaubitzen 2000 Україні. ще п’ять таких САУ надали Нідерланди.

11 травня ЗМІ повідомляли, що Німеччина почала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000, воно мало тривати 40 днів.

21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала гаубиці PzH 2000 з підготовленими екіпажами. 27 червня їх зафіксували на фронті.

Довідково

Panzerhaubitze 2000 — німецька 155-мм самохідна гармата-гаубиця, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння Бундесверу восени 1998 року. Має ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних зарядів плюс систему наземної навігації.