Home / Військо / ФРН та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних гаубиць PzH 2000

ФРН та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних гаубиць PzH 2000

29/06/2022 02:13

Німеччина cпільно з Нідерландами може додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць PzH 2000.

Про це заявили міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонгрен на полях саміту НАТО в Мадриді 28 червня, передає Der Spiegel.

“Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000”, – заявила Ламбрехт. Стільки ж можуть надати й Нідерланди.

За словами німецької міністерки, Україна звернулася до Німеччини та Нідерландів з проханням про додаткові поставки.

Нагадаємо, 6 травня у міноборони ФРН підтвердили поставку семи гаубиць Panzerhaubitzen 2000 Україні. ще п’ять таких САУ надали Нідерланди.
11 травня ЗМІ повідомляли, що Німеччина почала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000, воно мало тривати 40 днів.

21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала гаубиці PzH 2000 з підготовленими екіпажами. 27 червня їх зафіксували на фронті.

Гацбиця PzH 2000 на фронті в ЗСУ

Довідково

Panzerhaubitze 2000 — німецька 155-мм самохідна гармата-гаубиця, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння Бундесверу восени 1998 року. Має ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних зарядів плюс систему наземної навігації.

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Удар був цілеспрямований”: Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети в ТЦ у Кременчуці

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської крилатої ракети по торговому центру “Amstor” у Кременчуці. Таким чином він відповів на заяви російської пропаганди, нібито цей вибух був інспірованим, або...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse