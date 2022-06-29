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“Было много трупов”: СБУ допитала росіянина, який брав участь у спробі порятунку “Москви”

29/06/2022 11:11

Полонений окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ у квітні і після побаченого вирішив перейти з флоту на суходіл.

Про це повідомила СБУ в середу, 29 червня.

“Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на «Москве», и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…”, – розповідає колишній матрос.

За три тижні, завдяки інструкторам-вагнерівцям, він «перекваліфікувався» у піхотинця, щоб воювати в Україні. Та невдовзі був відправлений на розвідку у Волноваський район.

Перше ж бойове завдання провалилось, коли «розвідники» натрапили на засідку ЗСУ. Вціліти вдалося лише трьом із 30, а російські командири кинули поранених на полі бою.

“Медичну допомогу він отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон. Зараз він надає свідчення СБУ”, – резюмують повідомлення у спецслужбі.

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