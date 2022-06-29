Артилерія ЗСУ з гаубиць M777 знищила ворожу батарею 2С3 “Акація”. ВІДЕО

Артилеристи 81-ї бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України знищили батарею 2С3 “Акація” російських окупантів.
Про це у середу, 29 червня, інформує пресцентр Командування ДШВ ЗСУ.
“На одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 “Акація”, – йдеться в повідомленні.
“Полювання продовжується!”, – додали в ДШВ.
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