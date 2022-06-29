Артилерія ЗСУ з гаубиць M777 знищила ворожу батарею 2С3 “Акація”. ВІДЕО

Пів “ні”: заборона проросійських партій не усуває кремлівських агентів із політики. Що робити?

автор: Наталія Лебідь Про потребу заборони проросійських партій в Україні почали говорити ще у 2014-му. Знадобилися вісім років і одне повномасштабне вторгнення Росії, щоб заклик був почутий. Та й то...