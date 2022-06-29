15 років тюрми отримав окупант “ДНР”, який йшов захоплювати Запорізьку область

До 15 років позбавлення волі засуджено громадянина України, який у складі армії-агресора намагався захопити Запорізьку область.

Про це повідомили в офісі генерального прокурора у середу, 29 червня.

“Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій «ДНР», де був призначений на посаду командира відділення. Надалі він у складі армії РФ здійснював наступ на Україну з метою захоплення територій Запорізької області”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами Збройних сил України його було взято в полон. У подальшому судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Суд визнав винним чоловіка у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 КК України).

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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