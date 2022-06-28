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Як змінилася поведінка українського споживача за останні роки ℗

28/06/2022 17:39

Результати соціологічного дослідження Nielsen IQ демонструють суттєві зміни в купівельній поведінці українців, причому зміни є у витратах і на товари, і на послуги. Серед ключових трендів аналітики відзначають ріст популярності великих магазинів, збільшення кількості онлайн-покупок та підвищення уваги до знижок, акцій, промокодів.

Зміни каналів продажу

Все частіше українці віддають перевагу шопінгу у великих магазинах. Причому це стосується і покупок продуктів, і купівлі одягу, взуття та інших товарів. Якщо взяти обсяги реалізації продуктів харчування, то найбільшим каналом їх продажу є саме гіпер та супермаркети, частка яких становить понад 60%. Непродовольчі товари у великих магазинах купують 38,8% споживачів. Приблизно аналогічний відсоток і у відділів парфумерії.

Аналітики порталу з купонами та промокодами на знижку Codes зазначають, що на сьогодні понад 80% покупців обирають канал продажу, орієнтуючись саме на акції. Для порівняння, у 2019 році таких споживачів було всього 10%, у 2020 – 30%. Так звані «мисливці за знижками» часто змінюють звичні точки покупки, знайшовши привабливу пропозицію в іншому місці.

Все більше українців віддають перевагу онлайн-покупкам. Так, за підсумками 2021 року близько 59% респондентів заявили, що систематично здійснюють покупки в Інтернеті. 73% таких опитаних не планують в подальшому відмовлятись від онлайн-шопінгу або ж зменшувати частоту таких покупок. Аналогічна ситуація з ринком послуг. Аналітики пов’язують таку ситуацію з динамічним розвитком сервісів онлайн-покупок, збільшенням частки штучного інтелекту в торгівлі і, знову ж таки, з можливістю застосування різноманітних промокодів, таких як, наприклад, вітальний бонус Slots City https://codes.com.ua/shops/slotscity.

Зміни в структурі витрат

На першому місці у структурі витрат останні роки залишаються харчові продукти. За підсумками 2021 року цей ринок зріс на 21,5 млрд гривень. Цікаво, що найшвидшу динаміку продемонструвала категорія снеків та шоколаду. У категорії непродовольчих товарів українці найбільше витрачають на пральні засоби, підгузки та шампуні. 

Окрім знижок та акцій, на вибір споживача все більше впливає власна торгова марка. Значення цього фактору за останні 2 роки зросло на 18% в категорії продовольчих товарів і на 11% в непродовольчому секторі. Що стосується витрат на відпочинок та розваги, то 2022 рік став надскладним для даного сектору. Тим не менше, українці досі цікавляться спортом, культурними заходами, азартними іграми, хоча в значно меншому обсязі в порівнянні з 2021 роком. 

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