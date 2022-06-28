Артилеристи 59-ї бригади спалили мінометну секцію окупантів із боєкомплектом. ВІДЕО

Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили мінометну секцію ворога разом із боєкомплектом.
Про це у вівторок, 28 червня, інформує пресслужба 59-ї бригади.
“Мінус мінометна секція ворога. Артилеристи свою справу роблять на відмінно”, – йдеться в повідомленні.
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