Уряд погодив звільнення глави Херсонської ОВА Лагути

Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути.
Про це в вівторок, 28 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Погоджено звільнення: Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації”, – йдеться в повідомленні.
Раніше сьогодні глава Херсонської ОВА поінформував, що не писав заяву про звільнення з посади.
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