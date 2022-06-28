Українські військові вже опановують системи ППО NASAMS, – ЗМІ

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Українські військові вже почали опановувати ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва, які мають передати Сполучені Штати.

Про це у вівторок, 28 червня, повідомив журналіст видання Politico Пол Маклірі з посиланням на власні джерела.

Системи NASAMS мають бути включені до наступного пакету важкого озброєння, яке США передадуть Україні.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що цього тижня Вашингтон оголосить про передання Україні систем протиповітряної оборони, пише “Європейська правда”.

Він додав, що йдеться про “сучасні засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців, а також інші вкрай необхідні засоби, зокрема артилерійські снаряди й системи контрбатарейної боротьби”.

Довідково

NASAMS — зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (близько 160 км). Основне призначення – знищення повітряних об’єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

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