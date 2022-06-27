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ЗСУ відтісняють ворога на півдні, росіяни ущільнюють рубежі відступу

27/06/2022 16:21

Збройні сили Україні поступово відтісняють ворога на півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу.

Про це в понеділок, 27 червня, повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає “Українська правда”.

“Ми продовжуємо ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо.

Тим не менш, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій”, – сказала вона.

Гуменюк також повідомила, що ворог використовує тактику авіаційних ударів і ракетних ударів у глибокий тил.

“Не маючи успіху в просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба, де ми більш вразливі”, – сказала вона.

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