Від ворожої атаки на ТРЦ в Кременчуку загинули 10 людей, ще 40 поранені, – ОВА

Унаслідок ворожої ракетної атаки на тоговельний центр “Амстор” у Кременчуку загинули десять людей, ще чотири десятки – травмовані.

Про це о 19:30 в понеділок, 27 червня, повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

“10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер”, – йдеться в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, вдень 27 червня росіяни завдали ракетного удару по кременчуцькому ТРЦ “Амстор”, де перебувало близько тисячі людей. Загинуло щонайменше 10 людей, 40 – отримали поранення.

Від ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа.

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