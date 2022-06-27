У Харкові зросла кількість загиблих від ворожих обстрілів

У Харкові внаслідок удару російських військ по Північній Салтівці загинуло четверо мешканців, постраждали 15 дорослих і четверо дітей.
Про це ввечері в понеділок, 27 червня, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці у Харкові. На жаль, є загиблі – четверо людей. Постраждалих – 19, з них чотири дитини”, – йдеться у повідомленні.
За словами глави ОВА, медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються.
Він наголосив, що загарбники влучали по дворах, вулицях – виключно цивільній інфраструктурі, де лише мирні жителі.
“Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу – одразу йти до укриття”, – зауважив начальник ОВА.
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