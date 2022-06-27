У Харкові від російських обстрілів зазнали поранень троє людей

У Харкові війська Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові райони, найбільш зруйнований масив Північна Салтівка знову під ударом – там поранення отримали троє людей.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації в понеділок, 27 червня.
“Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів – троє постраждалих цивільних”, – ідеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що це поки лише попередні дані. Людей укотре закликали не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
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