Ракетний удар РФ по Кременчуку: понад 40 зниклих безвісти, 14 підтверджених загиблих

Фото: ДСНС

Після ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних, наразі підтверджено смерть 14 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора станом на 22:47 понеділка, 27 червня.

“На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.

За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних“, – сказано в повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці “одним уз найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи”.

“Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині – жінки, діти, звичайні цивільні люди… Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів…” – заявив Зеленський, назвавши російську армію “відмороженими терористами, яким не має бути місця на землі”.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як інформувала “Новинарня“, вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області, де перебували близько тисячі людей. Торговий центр зайнявся, пожежа охопила понад 10 тис. кв. метрів.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни вразили цивільний об’єкт у Кременчуці ракетами Х-22 низької точності, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

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