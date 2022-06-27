Home / Війна / Ракетний удар РФ по Кременчуку: понад 40 зниклих безвісти, 14 підтверджених загиблих

Ракетний удар РФ по Кременчуку: понад 40 зниклих безвісти, 14 підтверджених загиблих

27/06/2022 23:49

Після ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних, наразі підтверджено смерть 14 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора станом на 22:47 понеділка, 27 червня.

“На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.

За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних“, – сказано в повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці “одним уз найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи”.

“Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині – жінки, діти, звичайні цивільні люди… Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів…” – заявив Зеленський, назвавши російську армію “відмороженими терористами, яким не має бути місця на землі”.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як інформувала “Новинарня“, вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області, де перебували близько тисячі людей. Торговий центр зайнявся, пожежа охопила понад 10 тис. кв. метрів.
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни вразили цивільний об’єкт у Кременчуці ракетами Х-22 низької точності, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Читайте також:
Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства, – Джонсон про ракетний удар по Кременчуку

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ракетний удар РФ по Кременчуку: понад 40 зниклих безвісти, 14 підтверджених загиблих

Після ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних, наразі підтверджено смерть 14 осіб. Про це повідомляє...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse