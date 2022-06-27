На Луганщині окупанти мають частковий успіх – закріплюються біля Лисичанського НПЗ, – Генштаб

У Луганській області російській військові вели наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка і закріплюються в районі Лисичанського нафтопереробного заводу.

Про це ввечері в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Лисичанському напрямку зафіксовані ворожі обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Соледара.

“Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу”, – йдеться в повідомленні.

Для відволікання зусиль Збройних сил України, російські військові вели наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мали, відійшли.

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