На Луганщині окупанти мають частковий успіх – закріплюються біля Лисичанського НПЗ, – Генштаб

У Луганській області російській військові вели наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка і закріплюються в районі Лисичанського нафтопереробного заводу.
Про це ввечері в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Лисичанському напрямку зафіксовані ворожі обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Соледара.
“Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу”, – йдеться в повідомленні.
Для відволікання зусиль Збройних сил України, російські військові вели наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мали, відійшли.
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