ЗСУ під ударами авіації відстояли звільнене село на Херсонщині, – ГШ

У боях на півночі Херсонської області російські війська намагалися відновити контроль над селом Потьомкине (у Високопільській селищній громаді Бериславського району), але Збройні сили України втримали повернуту територію.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 26 червня.
“За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов”, – сказано в повідомленні.
Також у зведенні зазначено, що на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Крім того, ворог знову завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.
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