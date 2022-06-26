Знищене зерносховище та потрощена техніка аграріїв. Наслідки обстрілів Чернігівщини

Результат ранкових артилерійських обстрілів російськими військами – зруйноване сховище з зерном та пошкоджена сільгосптехніка агропідприємства на Чернігівщині, повідомили в ДСНС.
Рятувальники виклали в телеграмі фото спаплюженого сільськогосподарського реманенту та ангарів для зерна, які постраждали як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами снарядів пожежі.
Ворог нищить зерно минулорічного врожаю та заважає збирати нинішній врожай, констатували ДСНСники.
Як повідомляла “Новинарня“, уранці в неділю, 26 червня, ворог обстріляв з території РФ кілька сіл Новгород-Сіверського району, а також містечко Гірськ. На щастя, обійшлося без людських жертв.
Того ж дня, за інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни завдали ракетного удару по Десні (Чернігівська обл.)
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