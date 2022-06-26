Українська влада організує в країнах Балтії безкоштовний транспорт для депортованих росіянами українців, які хочуть повернутися додому

Ірина Верещук

Українці, які були депортовані російськими загарбниками з окупованих територій нашої держави до РФ, зможуть повернутися назад в Україну навіть без документів.

Про це повідомила в ефірі телемарафону віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише “Українська правда“.

“Трьом чвертям людей від усієї кількості тих, хто пройшов ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися. Але не всі вони повертаються в Україну.

Ми зараз розробляємо маршрути за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто немає, їх відбирають у цих фільтраційних таборах”, – зазначила віцепрем’єрка.

Вона розповіла, що Українська держава допомагатиме депортованим українцям повертатися на Батьківщину через Естонію, Латвію тощо – з цих країн курсуватиме згаданий нею безкоштовний транспорт.

“Наші кордони [з Росією] закриті, але у нас є домовленість із прикордонниками: якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати їх і без паспортів, без документів, що посвідчують особу.

Головне – знайти шлях, щоб повернутися додому, задзвонити нам – ми допоможемо з квитками, з паспортними документами”, – наголосила Верещук.

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