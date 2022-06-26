Home / В окупації / Українська влада організує в країнах Балтії безкоштовний транспорт для депортованих росіянами українців, які хочуть повернутися додому

Українська влада організує в країнах Балтії безкоштовний транспорт для депортованих росіянами українців, які хочуть повернутися додому

26/06/2022 11:49

Українці, які були депортовані російськими загарбниками з окупованих територій нашої держави до РФ, зможуть повернутися назад в Україну навіть без документів.

Про це повідомила в ефірі телемарафону віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише “Українська правда“.

“Трьом чвертям людей від усієї кількості тих, хто пройшов ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися. Але не всі вони повертаються в Україну.

Ми зараз розробляємо маршрути за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто немає, їх відбирають у цих фільтраційних таборах”, – зазначила віцепрем’єрка.

Вона розповіла, що Українська держава допомагатиме депортованим українцям повертатися на Батьківщину через Естонію, Латвію тощо – з цих країн курсуватиме згаданий нею безкоштовний транспорт.

“Наші кордони [з Росією] закриті, але у нас є домовленість із прикордонниками: якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати їх і без паспортів, без документів, що посвідчують особу.

Головне – знайти шлях, щоб повернутися додому, задзвонити нам – ми допоможемо з квитками, з паспортними документами”, – наголосила Верещук.

Читайте також:
Від Бєлгорода до Владивостока: в Росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Українська влада організує в країнах Балтії безкоштовний транспорт для депортованих росіянами українців, які хочуть повернутися додому

Українці, які були депортовані російськими загарбниками з окупованих територій нашої держави до РФ, зможуть повернутися назад в Україну навіть без документів. Про це повідомила в ефірі телемарафону віцепрем’єр, міністр...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse