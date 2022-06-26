Велика Британія готова надати Україні ще 525 млн дол допомоги

Велика Британія готова гарантувати Україні додаткові 429 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 525 млн дол. – “Н”).
Про це 26 червня повідомив офіс премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
“Таким чином, загальна сума кредитних гарантій Великої Британії досягає 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, що є частиною 1,5 мільярда фунтів стерлінгів гуманітарної підтримки України в цьому році”, — ідеться у повідомленні з Даунінг-стріт.
Велика Британія готова надати цю фінансову підтримку з огляду на побоювання українського уряду, що до осені фінансування може закінчитися, якщо Україна не отримає термінову допомогу.
У повідомленні також зазначено, що прем’єр Джонсон у виступі на саміті країн Великої сімки, який розпочався цього ж дня, має намір закликати до рішучої підтримки України.
Зустріч лідерів G7 розпочалася 26 червня в Німеччині.
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