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Україна самотужки купила в німецької фірми майже 3 тисячі ПТРК “Матадор”, – ЗМІ

26/06/2022 19:27

Україна за свій кошт придбала в німецького концерну Dynamit Nobel Defense (DND) 2900 одиниць протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador.

Як передає 26 червня “Європейська правда”, про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела в українських колах.

До України німецькі протитанкові ракетні комплекси надійшли двома партіями – 2300 і 576 одиниць.

Крім того, за даними Welt am Sonntag, Україна ще в березні також уклала із DND контракт на 5100 ПТРК.

Зазначається, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні переважно легке озброєння за власний рахунок.
Так, з обіцяних Берліном 2700 зенітних ракет “Стріла” спочатку було поставлено лише 500, ще 1500 ракет було передано лише після наполегливих прохань Києва. Україна також отримала від Німеччини 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронів та 16 мільйонів набоїв.

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