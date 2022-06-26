Розмінування Київщини: за добу знешкоджені 324 вибухонебезпечні предмети

За добу на Київщині знешкодили 324 вибухонебезпечні предмети, що лишилися тут після бойових дій та тимчасової окупації, повідомила Київська ОВА.

Обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів проводилися у Бучанському,

Броварському, Вишгородському та Обухівському районах.

Загалом від початку квітня дотепер було виявлено та знешкоджено 45 тисяч 974 ВНП, констатує Київська ОВА.

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