Під час грози ППО збила над Одесою дві ракети “Онікс”, випущені з Криму

Удень українські ППО знищили дві ворожі ракети на підльоті до Одеси.
Про це 26 червня повідомила Одеська міська рада з посиланням на ОК “Південь”.
“Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу “Онікс”, випустивши їх з берегового ракетного комплексу “Бастіон” з території тимчасово окупованого Криму. Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: дві ракети знищено”, – йдеться у повідомленні.
Одеса стала одним з багатьох регіонів країни, де у неділю, 26 червня, зафіксовано ворожі обстріли. Артилерійських обстрілів зазнали Чернігівщини, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, ракетного удару було завдано по Києву, Черкасах та по військовому містечку Десна на Чернігівщині.
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