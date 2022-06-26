Київ попросив Швейцарію надавати консульську підтримку громадянам України в Росії

Україна звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для громадян України, які перебувають у Росії.

Про це в інтерв’ю швейцарським ЗМІ, зокрема виданню La Liberte, 25 червня заявив президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, передає “Європравда“.

“Швейцарія запропонувала свої люб’язності як Україні, так і Росії. Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Наразі ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони. Пропонування наших люб’язностей, як ми це робимо у відносинах між США та Іраном, сприяє довірі до нас”, – сказав Кассіс.

Він також заявив, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну постало питання доцільності нейтрального статусу Швейцарії – зокрема в контексті приєднання країни до санкцій ЄС.

“Відновлення санкцій ЄС проти Росії було політичним рішенням, ґрунтованим на цінностях, закріплених у нашій конституції”, – зазначив Кассіс.

Він додав, що йдеться про порушення Росією міжнародного права та “наших принципів і цінностей”.

Як відомо, що Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ російських інтересів.

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