Зеленський звільнив послів у Грузії, Португалії, Словаччині, Лівані й Ірані

Володимир Зеленський. Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 24 червня видав укази про звільнення кількох українських послів, зокрема у Грузії, Словаччині, Португалії, Лівані, Ірані.

Така інформація міститься на сайті президента України.

Звільнено посла в Грузії Ігоря Долгова, посла в Словаччині Юрія Мушку, посла в Португалії Інну Огнівець, посла в Лівані Ігоря Осташа, посла в Ірані Сергія Бурдиляка.

Всі вони обіймали посади тривалий час та були призначені ще п’ятим президентом Петром Порошенком.

Крім того, 24 червня президент підписав укази про призначення двох послів України: Валерія Євдокимова – в Таджикистан, а амбасадора в Австралії Василя Мірошниченка – за сумісництвом послом у Новій Зеландії.

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