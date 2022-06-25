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США та ще 4 країни створили неформальний союз у тихоокеанському регіоні. Китай невдоволений

25/06/2022 18:00
Тайбей

США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія та Японія створили неформальну групу Partners in the Blue Pacific, щоб допомогти тихоокеанським острівним державам, інформує сайт Білого дому.

Водночас міжнародні оглядачі розцінюють цей союз як спробу протистояти Китаю в “питанні Тайваню”. Зокрема, зазначені країни хочуть збільшити свою присутність у регіоні, де Китай прагне зміцнити економічні та військові зв’язки.

Повідомляється, що інші країни демократичного світу, зокрема Південна Корея, Канада, Німеччина, Франція, також виявили інтерес до ініціативи Partners in the Blue Pacific.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Китаю заявляло, що якщо країни світу спробують визнати Тайвань незалежною державою, Китай розцінить це як заохочення сепаратизму і негайно вступить у війну, які втрати б вона не обіцяла і які ризики б не несла.

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