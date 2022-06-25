Ще $80 млрд збитків. Україна подала в ЄСПЛ черговий позов проти Росії

Засідання ЄСПЛ

Україна подала в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ще один позов проти Росії у зв’язку зі збитками. яких завдала нашій країні військова агресія РФ. Суму збитків у позові оцінено в 80 млрд доларів.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

“У цьому позові ми описуємо і скаржимося на дії Росії по широкомасштабному вторгненню у період з 24 лютого по 7 квітня. Це перший етап широкомасштабного вторгнення, який закінчився тим, що російські війська вибили з Київської області. Надалі доповнюватимемо позовні вимоги подіями, які відбувалися після 7 квітня. Але поки що величезну доказову базу про порушення прав людини і величезної кількості норм конвенції ми виклали в цьому пакеті вимог до Європейського суду з прав людини, заявивши одночасно і вимогу про компенсацію завданих збитків, які попередньо оцінюються на першому етапі вторгнення у 80 млрд доларів США”, – цитує Малюську “Укрінформ”. Міністр зауважив, що рішення суду очікуємо “дуже нескоро, справи в ЄСПЛ – це гра в довгу, в дуже довгу, мова може йти про строки до 10 років”. Так, в ЄСПЛ досі тривають провадження щодо Криму і Донбасу, розпочаті 2014 року. “Але ключова історія, що ми переводимо розміри збитків, суми коштів, і фіксацію порушень з мови політиків і військових у мову юристів. Тобто усі збитки, усі порушення прав людини, усі воєнні злочини будуть підтверджуватися юридичними документами, від яких росія вже не “відпетляє”, – наголосив міністр. Читайте також:

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