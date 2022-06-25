Росіяни з вертольотів обстріляли Сумщину некерованими ракетами

Два ворожі гелікоптери вилетіти з боку Росії та здійснили 6 пусків некерованих ракет по території Краснопільської громади, повідомила Держприкордонслужба у телеграмі.

Обстріл стався близько 13-ої години у суботу, 25 червня, і зачепив прикордонний район Сумщини.

За попередньою інформацією ДПСУ, жертв внаслідок цього обстрілу немає.

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