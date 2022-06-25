Поліція задокументувала понад 19 тис. злочинів російських окупантів, – Клименко

Задокументовані злочини рашистів - майже два десятки українців, розстріляних на Житомирській трасі в Бучанському районі

Нацполіція задокументвала більше 19 тис. випадків злочинів, вчинених російськими військовими та їхніми прибічниками з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Про це розповів “Новому времени” очільник Нацполіції України Ігор Клименко. Приблизно 70%, понад 13 тисяч, — це злочини, пов’язані з порушенням законів та звичаїв війни, повідомив Клименко. За його інформацією, близько 5 тис. справ відкрито за фактами посягання на територіальну цілісність країни, понад 800 – за колаборацію. Читайте також:

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Редактор: Зварич Олена