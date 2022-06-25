Окупанти перетворили ринок в Маріуполі на цвинтар розстріляних автівок

Російські окупанти перетворили ринок “Азовський” у Маріуполі на автокладовище, повідомляє міська рада Маріуполя в телеграмі.
Сюди звезли багато десятків розстріляних та спалених автомобілів містян.
“Кожен з цих автомобілів – це чиєсь зруйноване життя, відібрана можливість виїхати з міста. Маріупольців зробили заручниками ситуації, щоб вони залишилися у заблокованому місті”, – йдеться в повідомленні.
Придивіться до світлин, можливо, хтось впізнає свою автівку чи своїх друзів.
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